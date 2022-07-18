Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган добавил, что, по его мнению, Швеция "не показывает хороших результатов" относительно выполнения обещанного.

"Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, если страны Северной Европы не выполнят обещания касательно борьбы с терроризмом, данные в прошлом месяце", – сказал Эрдоган.



Турция обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских группировок, которые она считает террористами. Речь идет об организациях курдов, среди которых распространены сепаратистские настроения. Европа требует от Анкары предоставления курдам большей автономии, а также соблюдения их прав в соответствии с европейскими стандартами.

Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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