Не выполняют обещаний: Эрдоган снова угрожает Швеции и Финляндии заблокировать вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что может заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО в случае, если страны не выполнят обещания относительно борьбы с организациями, которые Турция считает террористическими
Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган добавил, что, по его мнению, Швеция "не показывает хороших результатов" относительно выполнения обещанного.
"Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, если страны Северной Европы не выполнят обещания касательно борьбы с терроризмом, данные в прошлом месяце", – сказал Эрдоган.
Турция обвиняет Швецию и Финляндию в поддержке курдских группировок, которые она считает террористами. Речь идет об организациях курдов, среди которых распространены сепаратистские настроения. Европа требует от Анкары предоставления курдам большей автономии, а также соблюдения их прав в соответствии с европейскими стандартами.
- Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде
- 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
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