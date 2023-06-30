И только сообщения, что парламент еще какой-то страны признал появлявшиеся время от времени Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, возвращали нас в эти почти столетней давности времена.

А еще в мае этого года могло бы исполниться девяносто моему отцу. Он был ровесником того большого голода и родился, можно сказать, вопреки ему, потому что тогда, в 33-м, гораздо больше шансов было умереть еще до рождения. И тут надо отдать должное моему деду Саньку, который из глухой деревни на Збруче, но с Хмельницкой стороны, где с 1920 года уже царила коммуна, сумел и сам как-то уехать, и свою жену, мою бабушку Зосю, беременную их первенцем, а моим будущим отцом, вывезти туда, где тогда голода не было – на Донбасс. И хотя потом они снова вернулись в свою Боднаривку и пережили еще немало испытаний, но тридцать третий в нашей семье остался и как год Голодомора, и как год отца. А еще как свидетельство того, что и в самые черные времена могут быть счастливые случаи.

Только в этом году, включая июнь, Голодомор геноцидом признало девять стран, среди последних, кажется, Великобритания и Люксембург. В общей сложности таких уже более тридцати.

Вот только России среди них не было и не будет, по крайней мере, до нашей Победы. Ведь если бы Москва признала в Голодоморе свою вину и покаялась, то и войны не было бы. Но тогда и их империя была бы под вопросом. Ведь раскаяние в преступлениях и имперское сознание подавляющей массы россиян несовместимы. В конце концов, имперскость их и погубит.

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Но вернемся к Голодомору… Только представим себе, насколько нужно было все выгребсти из Украины, чтобы на такой плодородной земле люди начинали есть людей? Даже сейчас, когда мы, воюющая страна, значительная часть которой под оккупацией и в разрухе, производим и продаем зерна в разы больше, чем сами можем потребить?.. И совсем не удивительно, что потомки и последователи тех, кто организовывал нам Голодоморы, прошлой зимы пытались оставить нас без тепла и электричества, до сих пор непрерывно сбрасывают на головы гражданских ракет, в конце концов взорвали дамбу Каховской ГЭС и угрожают то же самое сделать с Запорожской атомной.

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Но мы не вымерли тогда, выстоим и сейчас. По этому поводу вдруг вспомнился лозунг еще времен Оранжевой революции: "Вместе нас много, нас не преодолеть!" – которое во время войны органично дополнилось другими: "Героям слава!" и "Смерть врагам!" Ведь и освободительные соревнования прошлого столетия, и Голодомор, и нынешняя война – это один трудный, но непрерывный путь сброса оков и возвращения, по Шевченко, "в мир свободный, новый". Но для начала, конечно, хотя бы у НАТО и ЕС.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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