Не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО, - Кулеба

Об этом он написал у себя в telegram.

"Воздушная тревога почти по всей территории Украины! Находитесь в укрытиях и сохраняйте спокойствие. Ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО!", - говорится в сообщении.

16 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb