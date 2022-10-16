Не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО, - Кулеба
Во время массовой тревоги в воскресенье, 16 октября, председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал украинцев не выкладывать в сеть работу ПВО
Об этом он написал у себя в telegram.
"Воздушная тревога почти по всей территории Украины! Находитесь в укрытиях и сохраняйте спокойствие. Ни в коем случае не фиксируйте и не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО!", - говорится в сообщении.
- 16 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины.
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