"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии

Об этом заявила Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джилл Эдвардс, которая на прошлой неделе побывала в Украине.

По ее словам, количество обвинений в пытках и других преступлениях, которые оккупанты совершают против гражданских лиц и военнопленных, не уменьшается.

"Эти ужасные действия не выглядят случайными, а скорее организованными как часть государственной политики, направленной на устрашение, внушение страха, наказание или получение информации и признаний", — сказал Эдвардс.

Она собрала "ужасные свидетельства о применении электрических зарядов к ушам и половым органам, разного рода избиения, имитационные казни под дулом пистолета, симуляции утопления" и тому подобное.

По ее словам, вернувшиеся из плена гражданские и военнопленные украинцы рассказали о тесных камерах и подвалах, где их держали, плохом питании и, как следствие, огромной потере веса.