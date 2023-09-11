"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии
Вооруженная агрессия России "становится синонимом пыток и прочей бесчеловечной жестокости". Это государственная политика страны-оккупантf, направленная на устрашение или наказание
Об этом заявила Специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джилл Эдвардс, которая на прошлой неделе побывала в Украине.
По ее словам, количество обвинений в пытках и других преступлениях, которые оккупанты совершают против гражданских лиц и военнопленных, не уменьшается.
"Эти ужасные действия не выглядят случайными, а скорее организованными как часть государственной политики, направленной на устрашение, внушение страха, наказание или получение информации и признаний", — сказал Эдвардс.
Она собрала "ужасные свидетельства о применении электрических зарядов к ушам и половым органам, разного рода избиения, имитационные казни под дулом пистолета, симуляции утопления" и тому подобное.
По ее словам, вернувшиеся из плена гражданские и военнопленные украинцы рассказали о тесных камерах и подвалах, где их держали, плохом питании и, как следствие, огромной потере веса.
- В мае сообщалось, что в Херсонской области нашли 11 пыточных и 13 мест несвободы.
- В конце августа правозащитники сообщили о еще одной пыточной на Херсонщине, где побывали около 20 украинцев . Части из них уже нет в живых. В целом оккупанты обустраивали застенки в населенных пунктах каждого региона, который частично находился под их контролем.
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