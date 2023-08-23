Вот вам список того, что может сделать каждый и каждая из вас, независимо от состояния здоровья, имущественного положения и места жительства.

1. Прекратите повторять мантру "верю в ВСУ", потому что она ничего не добавляет к победе. Если можете помогать ВСУ, помогайте по максимуму и еще немного больше, но не наполняйте пространство этими словами, потому что они не помогают.

2. Отбросьте завышенные ожидания. Они не приближают победу, а наоборот. Помните, что за повышенные ожидания нужно платить кровью, а такая стоимость за ваши иллюзии неприемлема.

3. Поймите, что победа – это не освобождение территорий и не заключение мирных соглашений, а мир надолго на хороших для нас условиях. Не все, что приводит к завершению войны, есть победа. Но все, что не приводит к завершению войны, не победа, а продолжение войны.

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4. Прекратите верить в пустые легенды:

4.1. В то, что после освобождения всех территорий наступит мир (или что после освобождения Крыма Россия сама по себе распадется, или Путина убьют, или он умрет от болезней). Эти ожидания безосновательны.

4.2. В то, что Путин пойдет на переговоры. РФ имеет ресурсы для долгой войны (что не означает, что война будет продолжаться долго). У Путина нет никаких причин идти на переговоры.

4.3. В то, что можно убить всех россиян. При нынешнем соотношении потерь мы закончимся быстрее.

4.4. В то, что можно оккупировать Россию (или в то, что взятие Москвы означает победу).

4.5. Наконец, прекратите верить в то, что нас примут в НАТО до того, как война окончательно завершится. У НАТО есть главная цель избежать прямого противостояния с РФ, и пока им это удается. Членство в НАТО – не фактор победы, а ее следствие.

5. Пожалуйста, прекратите склоки по любому поводу. Из-за того, что их не было, мы выстояли в прошлом году. Из-за того, что они были, мы потеряли независимость 100 лет назад. Ставка на раскол общества – основная ставка российского информационного влияния.

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6. Я не призываю всех идти в военкоматы, потому что это невозможно. Но каждый и каждый могут два часа в сутки посвящать волонтерству ради победы – здесь работы гораздо больше, чем вы можете себе представить. Найдите себе что-то по силам. Если ничего не можете найти – уходите на DOZORRO бороться с коррупцией, чтобы воры знали, что за ними следит не тысяча, а миллион глаз.

7. Наконец, прекратите слушать тех, кто рассказывает вам розовые сказки. Это не лучший способ преодолеть стресс, чем заливать его алкоголем. И результат может быть даже хуже.

Эти семь пунктов несложны для выполнения для каждого человека. Самый первый шаг к победе — навести порядок в собственной голове, потому что потом появляется шанс навести порядок в собственном доме, на собственной улице, в собственном городе, в этой красивой стране, на этой маленькой зелено-голубой планете.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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