"Не все так однозначно": Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать"
Глава католической церкви рассказал о своем отношении к российско-украинской войне. Папа Франциск нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий
Об этом он сказал в разговоре с медиа, состоявшимся в мае, а опубликованном 14 июня, сообщает Vaticannews.
Понтифик считает, что, говоря о войне, необходимо отбросить "схему Красной шапочки", где Красная шапочка – добрая, а волк – злой.
"Здесь нет метафизически добрых и злых. Получается что-то глобальное, с элементами, которые очень переплетены между собой", - сказал Франциск. Папа рассказал, что за несколько месяцев до российской агрессии встречался с одним главой государства, и он сказал, что обеспокоен шагами НАТО. "Они лают у дверей России, не понимая, что россияне – империалисты и не позволят никакому чужеземному влиянию приблизиться к ним".
Папа Римский предположил, что война была определенным образом либо спровоцирована, либо не удалось ее предотвратить.
"Кто-то может сказать мне в этом контексте: так ты являешься сторонником Путина! Нет, я не являюсь им. Это упрощение и ошибка утверждать так. Я просто против умаления сложной ситуации распределением на добрых и плохих, не задумываясь над корнями и над интересами, а они очень сложны", – сказал Франциск.
Кроме того, Папа упомянул о встречах с бегущими от войны переселенцами, в частности о своей встрече с женами защитников Азовстали, которые просили вмешаться, чтобы спасти защитников Мариуполя.
"Это женщины с детьми, мужья которых там воюют. Молодые и красивые женщины. Но я спрашиваю себя: что случится, когда угаснет энтузиазм помогать? Кто тогда позаботится об этих женщинах? Мы должны смотреть дальше, кроме конкретных действий на этот момент, и думать, как мы будем их поддерживать, чтобы они не попали в сети торговли людьми, не были выдворены, потому что стервятники уже кружатся.
Украина специализируется на том, чтобы переживать порабощение и войну. Это богатая страна, которую всегда обрезали, разделяли на куски желанием тех, кто хотел овладеть ею, чтобы использовать. История словно приготовила Украине судьбу быть геройской страной. И когда видим это геройство, оно трогает наше сердце. Это – трудолюбивый народ, который, в то же время, гордится своей землей", – сказал Франциск.
- Напомним, 12 июня Папа Франциск отложил поездку в Украину.
- 5 июня Понтифик призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине, ни разу не упомянув Россию.
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