"Не все так однозначно": Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать"

Об этом он сказал в разговоре с медиа, состоявшимся в мае, а опубликованном 14 июня, сообщает Vaticannews.

Понтифик считает, что, говоря о войне, необходимо отбросить "схему Красной шапочки", где Красная шапочка – добрая, а волк – злой.

"Здесь нет метафизически добрых и злых. Получается что-то глобальное, с элементами, которые очень переплетены между собой", - сказал Франциск. Папа рассказал, что за несколько месяцев до российской агрессии встречался с одним главой государства, и он сказал, что обеспокоен шагами НАТО. "Они лают у дверей России, не понимая, что россияне – империалисты и не позволят никакому чужеземному влиянию приблизиться к ним".

Папа Римский предположил, что война была определенным образом либо спровоцирована, либо не удалось ее предотвратить.

"Кто-то может сказать мне в этом контексте: так ты являешься сторонником Путина! Нет, я не являюсь им. Это упрощение и ошибка утверждать так. Я просто против умаления сложной ситуации распределением на добрых и плохих, не задумываясь над корнями и над интересами, а они очень сложны", – сказал Франциск.

Кроме того, Папа упомянул о встречах с бегущими от войны переселенцами, в частности о своей встрече с женами защитников Азовстали, которые просили вмешаться, чтобы спасти защитников Мариуполя.

"Это женщины с детьми, мужья которых там воюют. Молодые и красивые женщины. Но я спрашиваю себя: что случится, когда угаснет энтузиазм помогать? Кто тогда позаботится об этих женщинах? Мы должны смотреть дальше, кроме конкретных действий на этот момент, и думать, как мы будем их поддерживать, чтобы они не попали в сети торговли людьми, не были выдворены, потому что стервятники уже кружатся.

Украина специализируется на том, чтобы переживать порабощение и войну. Это богатая страна, которую всегда обрезали, разделяли на куски желанием тех, кто хотел овладеть ею, чтобы использовать. История словно приготовила Украине судьбу быть геройской страной. И когда видим это геройство, оно трогает наше сердце. Это – трудолюбивый народ, который, в то же время, гордится своей землей", – сказал Франциск.