Не все так однозначно: Олимпийский чемпион из Украины отказался называть Россию агрессором

Об этом сообщает Tribuna.com.

По словам Абраменко, для него неоднозначно, что Россия является агрессором, оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

"Нет, неоднозначно. Не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, - а правда ли это? Вернее не так: мне кажется, что все это спланировано. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы. Я не знаю, кто там что придумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди - что с нашей стороны, что с них", - сказал Абраменко.

Он добавил, что "однозначной" для него выглядит ситуация, как во время Второй мировой войны, которую он назвал "великой отечественной".

"Однозначно это как в 42-м году, во время "великой отечественной войны". Хотя тоже, никто же правды не скажет - из-за чего, как кто на какой стороне, кого поддерживал. Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Разумеется, когда показывают, что творится в АТО, меня зло берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я же не буду потом всех отстреливать", - объяснил Абраменко.

По словам олимпийского чемпиона, он не понимает, как в войне на протяжении восьми лет никто не может победить.

"Я не очень интересуюсь этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит. Война - и никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более долгие войны. Но для меня, в принципе, непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями", - удивился Абраменко.

В 2018 году Александр Абраменко принес сборной Украины золотую медаль в соревнованиях по фристайлу в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане и стал первым спортсменом из нашей страны, выигравшим награду зимних Игр в мужских соревнованиях.

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