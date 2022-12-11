Об этом он сказал в интервью фан-клубу российского "Зенита" Fanproject.

По словам Тимощука, который во время войны РФ против Украины продолжает работать тренером клуба из Санкт-Петербурга, он не собирается покидать Россию.

"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковое мышление и менталитет. Зенит – мой дом, я не планирую никуда ехать", - сказал Тимощук.

Он назвал войну РФ против Украины "специальной военной операцией" и заявил, что не молчал все это время, поскольку считает, что "не все так однозначно".

"Те, кто говорит, как я плох, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о "СВО", не свидетельствует о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя – в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", – сказал Тимощук, игравший за "Волынь", "Шахтер", немецкую "Баварию", российский "Зенит", казахстанский "Кайрат" и провел 144 матча за сборную Украины.

Напомним, 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb