"Не все так однозначно": экс-футболист Тимощук впервые высказался о войне РФ против Украины
Бывший футболист украинской сборной Анатолий Тимощук назвал войну РФ против Украины СВО и заявил, что не видит разницу между украинским и русским народами
Об этом он сказал в интервью фан-клубу российского "Зенита" Fanproject.
По словам Тимощука, который во время войны РФ против Украины продолжает работать тренером клуба из Санкт-Петербурга, он не собирается покидать Россию.
"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковое мышление и менталитет. Зенит – мой дом, я не планирую никуда ехать", - сказал Тимощук.
Он назвал войну РФ против Украины "специальной военной операцией" и заявил, что не молчал все это время, поскольку считает, что "не все так однозначно".
"Те, кто говорит, как я плох, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о "СВО", не свидетельствует о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя – в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", – сказал Тимощук, игравший за "Волынь", "Шахтер", немецкую "Баварию", российский "Зенит", казахстанский "Кайрат" и провел 144 матча за сборную Украины.
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Напомним, 11 марта контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола лишил экс-игрока национальной сборной Анатолия Тимощука всех титулов, лицензии тренера и отлучил от футбола.
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