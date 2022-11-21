"Не все патеряна": тяжелая работа у российских пропагандистов
Был "недоученым", а стал "недоэкспертом": бурный путь Ильи Кивы на московских болотах
"ЗА" Украину, — пропагандист Шарий переобулся. "Не все патеряна: тяжелая работа у российских пропагандистов. Больше о "пабеде", которая превратилась в "побег" для россиян, расскажет и покажет Анна-Ева Мельник в программе "Конец спецоперации".
Смотреть эфир и комментировать можно здесь:
ВСУ развенчали мифы о "непобедимости России" и ее "второй армии мира". Каждый понедельник в 18:00 смотрите "Конец спецоперации". Это авторская программа Анны-Евы Мельник. В которой журналистка рассказывает о падении "русского мира" и реальной жизни на московских болотах.
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