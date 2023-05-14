Не все медоборудование, которое удается поставлять для фронта, может работать в Украине - Ирина Рыбинкина
Глава фонда Smart medical aid Ирина Рыбинкина говорит, что есть проблемы с прифронтовыми больницами
Об этом она рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо.Запад" Кристине Парубий.
"Оборудование, которое приезжает из-за рубежа, не все может использоваться в Украине, - говорит глава фонда Smart medical aid Ирина Рыбинкина. - Недавно я вернулась из инспекции больниц на деоккупированных территориях. Оказалось, что это оборудование невозможно там использовать. Мы пытаемся общаться с больницами и смотреть на то, что они могут использовать и какие приборы будут эффективно там работать".
По словам Ирины Рыбинкиной, на прифронтовых территориях сложно, потому что там не всегда есть "централизованные поставки необходимых материалов для работы приборов".
"Что касается специфического анестезиологического оборудования, то нужны расходники. Сам аппарат не может работать, там много разных пластиковых частиц, трубочек. Если нет этих расходников, то аппарат можно использовать только один раз, - объясняет Ирина Рыбинкина. - Сейчас мы разделяем наркозные станции , которые мы полностью доукомплектовали. Это очень комплексная система. Если, например, в больнице нет достаточного давления воздуха или кислорода, станция не будет работать.А это не во всех больницах есть. поставки, мы модифицируем это оборудование. И им еще нужна мобильность. Потому что, если прилетает, есть загрузка и потребность в эвакуации, все нужно делать очень быстро".
- Напомним, Ирина Рыбинкина рассказала, что поставлять медицинское оборудование фонду помогали ирландцы, британцы и представители Новой Зеландии.
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