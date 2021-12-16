Не все лидеры ЕС понимают масштабы и последствия вторжения РФ в Украину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры стран Евросоюза осознают последствия нового нападения России на Украину
Об этом сообщает Офис президента.
"То, что я слышу, - большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высокой. Но никто даже не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не хочет", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Он выразил неуверенность в том, что все президенты стран ЕС одинаково осознают это.
"Потому что не все лидеры, к сожалению, все равно понимают в целом, что происходит на наших границах", - пояснил Зеленский.
Он добавил, что самое главное, чтобы цену вторжения в Украину осознавала РФ.
"Потому что людей будут терять и они. Не дай Бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров", - подчеркнул президент.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над новой стратегической концепцией, которая будет учитывать агрессивное поведение РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.46Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное