Не все лидеры ЕС понимают масштабы и последствия вторжения РФ в Украину, - Зеленский

Об этом сообщает Офис президента.



"То, что я слышу, - большинство стран Европейского Союза и Восточного партнерства поддерживают позицию Украины. Все понимают, что цена будет очень высокой. Но никто даже не представляет объем жертв и утраченных жизней. Никто этого не хочет", - сказал Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.



Он выразил неуверенность в том, что все президенты стран ЕС одинаково осознают это.



"Потому что не все лидеры, к сожалению, все равно понимают в целом, что происходит на наших границах", - пояснил Зеленский.



Он добавил, что самое главное, чтобы цену вторжения в Украину осознавала РФ.



"Потому что людей будут терять и они. Не дай Бог. Все-таки мы верим именно в дипломатический формат переговоров", - подчеркнул президент.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс работает над новой стратегической концепцией, которая будет учитывать агрессивное поведение РФ.

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