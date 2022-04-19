"Не время ссориться внутри": Монобанк передумал прекращать обслуживать клиентов во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО

Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в фейсбуке.



"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальные подождут. Решение о прекращении обслуживания клиентов, выехавших до войны на территорию оккупированных Украинских Крыма, Донецка, Луганска, оказалось противоречивым", - написал Гороховский.



Он отметил, что провел в соцсетях опрос, чтобы увидеть количество тех, кто не согласен с этим решением. Более трети обнаружили недовольство таким решением.



"Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ссорились. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24 февраля в Крым и ОРДЛО", – отметил он.



Однако банк прекратит работу с клиентами из Беларуси, России, Северной Кореи, Сирии и Эритерии.

Напомним, 18 апреля Монобанк объявил , что прекращает обслуживать клиентов на территории России, Белоруссии, Крыма, "Л/ДНР", Северной Кореи, Сирии и Эритреи.



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