"Не время ссориться внутри": Монобанк передумал прекращать обслуживать клиентов во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО
Монобанк не будет прекращать обслуживать клиентов, до войны выехавших на территории временно оккупированного Крыма и ОРДЛО
Об этом написал соучредитель Монобанка Олег Гороховский в фейсбуке.
"Не время ссориться внутри. Есть общий враг, а остальные подождут. Решение о прекращении обслуживания клиентов, выехавших до войны на территорию оккупированных Украинских Крыма, Донецка, Луганска, оказалось противоречивым", - написал Гороховский.
Он отметил, что провел в соцсетях опрос, чтобы увидеть количество тех, кто не согласен с этим решением. Более трети обнаружили недовольство таким решением.
"Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ссорились. Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24 февраля в Крым и ОРДЛО", – отметил он.
Однако банк прекратит работу с клиентами из Беларуси, России, Северной Кореи, Сирии и Эритерии.
- Напомним, 18 апреля Монобанк объявил , что прекращает обслуживать клиентов на территории России, Белоруссии, Крыма, "Л/ДНР", Северной Кореи, Сирии и Эритреи.
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