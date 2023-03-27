"Не время рассматривать возвращение российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в любом статусе": Украина, Польша и страны Балтии обратились в МОК
Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша накануне заседания Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета выступили с общим заявлением о недопущении российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям
Текст обращения обнародован на сайте МИД .
"В связи с тем, что мы приближаемся к следующему заседанию Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета 28-30 марта, мы хотим повторить позицию Украины по поводу недавних призывов МОК по определению путей допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям как "нейтральных", - отмечается в заявлении.
Также ее авторы отметили, что приняли к сведению обеспокоенность, высказанную специальными докладчиками ООН по недискриминации исключительно на основе гражданства спортсменов.
"Мы сожалеем, что МОК использовал эти беспокойства как повод, чтобы радикально изменить свою предыдущую хорошо аргументированную позицию по рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным спортивным соревнованиям. Мы хотим подчеркнуть, что не национальность спортсменов определяет их роль, а тот" факт, что они спонсируются/поддерживаются своими правительствами или компаниями, поддерживающими кремлевский режим, который продолжает свою агрессивную войну против Украины, или даже они являются непосредственно российскими военными", - отмечается в заявлении.
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В частности, добавляется, что Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша разделяют общее мнение, что нет никакой причины отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
"Мы глубоко убеждены, что сейчас не пора рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в любом статусе. Хотя МОК еще не принял окончательных решений, мы настойчиво призываем его пересмотреть свои планы и вернуться к исходной, проверенной позиции, которую поддерживает международное сообщество", – отмечается в обращении.
Его авторы напомнили, что РФ и Беларусь могут вернуть своих спортсменов в международное спортивное сообщество путем прекращения захватнической войны, развязанной Россией с соучастием Беларуси, и восстановления уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.
- Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 1 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что будут придерживаться санкций против российских и белорусских спортсменов, утвержденных в декабре 2022 года.
- 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. 7 февраля к ним присоединились пять скандинавских стран.
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024.
- 10 февраля в Великобритании состоялся саммит 35 стран, выступивших за недопуск россиян в Олимпиаду в 2024 году – их поддержал во время выступления на встрече и Владимир Зеленский.
- 14 февраля директор МОК Джеймс Маклауд написал письма НОК 35 стран, которые собираются требовать отстранения россиян и белорусов от соревнований, чтобы они повлияли на решение министров спорта
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