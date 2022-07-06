Не время для срач*й. Почему Зеленский и Залужный должны пожать друг другу руки

Четыре месяца подряд мы были несокрушимы, потому что были едины как никогда. От первой российской ракеты и следа вражеского танка миллионы украинцев поняли, что верить нужно не во что-то абстрактное и беспредметное, а в реальных людей и их действия — ВСУ. Однако оказалось, что рост популярности армии нравится не всем. И потому вчера между нашими защитниками и политической верхушкой пошла тонкая трещина.

Это важно. Потому что на фоне вчерашнего триумфального и суперскорого вступления Швеции и Финляндии в НАТО украинцы спрашивают, а что с нами не так. Почему нас так быстро не могут пригласить, мы же здесь уничтожаем рашистов и храним спокойствие Европы? А все потому, что ни в Стокгольме, ни в Хельсинки никому в голову не придет мерить рейтинг себя любимых и собственных армий. Есть одна стратегическая цель – сохранить свои границы и себя как нации.

Около суток интернет-пространства плохо пахли дискуссиями о "запрете на выезд мужчинам". Доходило до того, что аватарки взрослых людей клялись перестать донатить на армию, вопили о закрепощении и советовали искать возможности выезда через оккупированный Крым, а затем дальше на Европу — Добби свободен! На самом же деле мы впервые пожинаем серьезные плоды зачистки информационного поля и победных розовых единорогов в едином телемарафоне. Причиной возмущения общества является неготовность к всеобщей мобилизации и постановке государства на военные рельсы. Все больше сейчас разговоров о летних отпусках, о том, как свалить на пмж в Канаду, потому что "появилось уникальное окно возможностей". И виноват в этом никак не Генштаб и не Минобороны. Скорее, политическая верхушка, которая не может выйти на люди и в стиле Черчилля заявить: "Нас ждет долгая борьба. Я не могу предложить Вам ничего кроме пота, слез и крови. Но мы боремся за спасение нашей нации".

Скандал плохо пахнет, потому что поддерживает иллюзию, что ВСУ как-то сами все сделают, а конкретного Васю, Вову, Артемчика и Катю мобилизация обойдет стороной. Все эти "я поддерживаю экономику", "воевать должны только мотивированные", в "армии должны уходить профессионалы" - это из прошлой жизни. Ракеты, РСЗО и пушечное мясо для войны с Украиной Россия собирала очень долго. Утешить себя, что все "почти закончилось" не получится.

Главная проблема всех наших органов, правительства, ответственных офисов – это жалкая коммуникация. Любой. В частности, военной, которая часто не понимает, как буквально их термины и комментарии понимают гражданские или как через размытую формулировку получим злоупотребление на местах. Чтобы понять, что в основе письма Залужного было понять сколько у нас еще мобилизационного ресурса и навести порядок с теми, кто стал переселенцем, стал на учет, является потенциальным призывником или уже записался резервистом мне понадобилось два юриста и час времени. А еще найти первоисточник – откуда возник этот скандал.

Телеграмм-каналы, журналисты и депутаты разнесли "предательство" о документе с 28 июня, чтобы впоследствии Минобороны и команда Залужного объяснила, что же имели в виду. А имели по существу объяснения к нормам и практике, которые действовали еще в феврале и марте – военнообязанные, прибывшие на место жительства (куда? в другую область, город, село, район, квартиру?) должны перерегистрироваться.

Откуда это возникло? Мне удалось найти источник. Вопрос, что делать с перерегистрацией мужчин, несколько дней назад задали в военной гражданской администрации Запорожья. Это сейчас уникальный регион — частично оккупированный, с тяжелой линией фронта, с десятками тысяч беженцев и единственным "зеленым коридором", через который к подконтрольной территории могут проехать жители Херсона и Мариуполя.

"Проблем ежедневно увеличивается. Вот с этими "коридорами" — должна быть "легитимная причина выезда и возвращения". Кто решает, какие эти причины? Вот журналисты и обратились с пояснениями в местную ВГА", — объясняет ход скандала работник местной ВГА.

"Вышел к людям спикер Владимир Марчук, сослался на секретные документы Генштаба, которые на самом деле были объяснениями устаревшего закона от 1992 года. Настолько мне известно об этом выступлении даже Старух (председатель Запорожской ВГА — ред) не знал. А дальше люди начали писать к адвокатам и обратились к депутату СН Федиенко - и дальше оно появилось в телеграмме", - добавляет собеседник.

В итоге получили раскаленное общество, вечернее заявление от Зеленского, что "я с этим разберусь" и ноль качественных разъяснений от Генштаба, чтобы не было проколов в военном учете и мобилизации. Например, как обнаружить наших "солнышек", которые надежно прячутся от мобилизации в Косинских и Свалявских "котлах".

Теперь о моральной стороне дела, если уж накосили все: Рада, за 4 месяца войны так и не изменившая устаревший закон 1992 года, власть, которая не может честно сказать, что война это тяжело и несексуально. Генштаб, который не может нанять спикера и выдает наверх лютую канцелярщину. А еще есть кучка депутатов, для которых эффективная мобилизация не столь важный вопрос, как раскрутка собственного Телеграмма.

Очень плохо пахнет, когда блоггеры ОПУ, подобранные на медведчуковских мусорниках, злорадствуют над тем, как сделали ВСУ и сыплются "рейтинги командования". Мы не можем измеряться социологией и делить портфели пока 21% территории под оккупацией.

Когда до победы очень далеко. И никаких сине-желтых флагов над Кремлем явно не будет. Но нам останутся в наследство руины Мариуполя, разграбленный Юг и изуродованный Харьков. Нас ждут кровавые бои, где результат зависит от того, насколько мы едины и несокрушимы. Настолько точно и тщательно мы в тылу помогаем ВСУ — заботимся об их уюте, комфорте, выздоровлении.

Тонкая трещина пошла между властью и армией вчера даже от взаимных оскорблений и набросков депутатов на Генштаб. Было неприятно видеть, как президент обращается в Генеральный штаб через свое вечернее видеообращение. "Прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобные решения". Можно было позвонить, поговорить, пожать друг другу руки и решить все мирно. Тем более власти у команды власти хватает — устаревший закон образца 1992 года можно легко переголосовать в Раде. Была бы политическая воля.

Когда мы сравниваем себя сейчас со Швецией и Финляндией и спрашиваем, а что с нами не так ли? Почему нас не берут? Поймите, что НАТО — это не только отчаянный героизм на поле боя. Это о взаимном доверии и умении объяснять народу сложные решения. Еще год назад финны не пылали желанием идти в НАТО и кичились нейтралитетом. Но когда РФ начала угрожать ядерными ударами и отправила несколько истребителей в воздушное пространство, тамошнее правительство четко объяснило, что стране нужна безопасность. Премьер Санна Марин совместно с военными проверила все укрытия вокруг Хельсинки — и к чести, никто не менялся рейтингами. И вот уже мэр Киммо Ярва финского города Лаппеенранта на границе с Россией рассматривает возможность создать в своем городе базу НАТО после присоединения Финляндии к Альянсу. Это огромный моральный удар по россиянам из Выборга и Петербурга, которые еженедельно шопились в "Лапе". А еще разумная инвестиция — у мэра Ярва уже есть план для Оборонных сил Финляндии, сколько денег обоим: армии и общине, принесет такая идея.

Нам же для совместных бизнес-проектов на долгие годы между властью и армией очень долго. Программа минимум – перестать меряться рейтингом с армией. И сделать все, чтобы отстоять свою независимость. Без этого не важны депутатские и министерские портфели.

Каждое публичное столкновение власти и ВСУ ослабляет нас и разделяет. И в этом заинтересован только враг. Исправленная ошибка сейчас в будущем делает нас сильнее. И этого враг точно не желает. Он хочет нас убить. И довольно сказать миру потом: "И вы за это боролись. Это же ничтожества!"