"Не время для переговоров": Макрон о войне в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пока не время для переговоров России и Украины, несмотря на то, что они должны когда-то состояться
Об этом он сказал в интервью Les Echos.
Так президент Франции ответил на вопрос журналиста, чего следует ожидать от Китая по отношению к Украине.
"Я думаю, что Китай делает то же наблюдение, что и мы, а именно, что сегодня погода военная. Украинцы сопротивляются, а мы им помогаем. Не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно поставить вехи", – сказал Макрон.
В частности, он отметил, что цель его диалога с Китаем - консолидировать общие подходы к войне. Он подчеркнул, что Китай должен сделать выводы о том, что Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси.
"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной энергетике, и именно Китай должен сделать выводы о том факте, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как взял на себя обязательство не делать этого "Третье: очень четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: стремление достичь долговременного мира путем переговоров", - подчеркнул президент.
Макрон отметил, что Си Цзиньпин также говорил о европейской архитектуре безопасности.
Но не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть вторжение в другие страны или замороженные конфликты.
- Си Цзиньпин на встрече с Макроном 6 апреля в Пекине призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине.
- Ранее СМИ сообщали, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон проведут 7 апреля дополнительные неофициальные переговоры. О чем именно говорили политики – неизвестно.
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