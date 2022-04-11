Не время для отговорок: Глава МИД Германии Бербок призвала предоставить Украине тяжелое вооружение

Об этом сообщает DW .

Соответствующее заявление Бербок сделала сегодня, 11 апреля, перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге.

"Эти ужасные кадры, эти ужасы, которые мы видим каждый день, дают понять, что Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защитить себя. Ясно одно - Украине нужна военная техника, прежде всего, тяжелое вооружение. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматизма , в первую очередь, когда речь идет о запчастях и обучении", - сказала Бербок.

Она добавила, что ЕС предоставит на закупку вооружений для Украины дополнительные 500 млн. евро.

Бербок также отметила важность сохранения всех доказательств российских военных преступлений и отметила, что Германия выделит 1 млн евро, чтобы в Украине могли работать следователи Международного уголовного суда.

11 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия мобилизует все усилия , чтобы с помощью дезинформации сорвать поставки оружия в Украину.

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