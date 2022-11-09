Об этом он пишет в телеграме .

Янушевич сказал, что стоит доверять только официальным источникам информации, поэтому пока не нужно радоваться заявлению РФ об отводе войск. Он отметил, что все жители Херсонщины, имеющие данные о событиях на южном фронте, должны соблюдать информационную тишину.

"Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы!" - пишет он.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

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