Разве мог я весной 2019 года, когда клеил в своем подъезде на Осокорках наклейки "Порох - сила, кокс - могила", что именно Зеленский откроет для меня и ПЦУ Мазепинский храм сначала на Рождество, а потом и на Пасху?

Кажется, что именно парадокс не дает глупой истории разнести эту дурацкую планету в хлам.

Если ты знаешь сценарий (или даже тысячу) вперед, разве не достигнешь кульминации? Разве не получится их смикшировать? Да, можно.

Но все твои планы убьет Парадокс.

Разве мог наместник Императора Мира — римский прокуратор Понтий Пилат, представить, что сценарий его Вечного Мира разрушит какой-нибудь сумасшедший маргинал, которого ему даже немного жалко было?

Разве могла Революция прийти в Рим из забытой богами Палестины и оккупировать Римский мир и в конце концов почти всю Ойкумену?

Когда я уже второй раз в этом году прихожу в Успенский храм Киево-Печерской Лавры, то тихонько улыбаюсь.

Я же в храме, на который оппортунист Иван Мазепа дал 100 тысяч злотых, а еще миллион на стены вокруг.

Когда я уже второй раз в этом году прихожу в Успенский храм Киево-Печерской Лавры, то тихонько улыбаюсь. Я же в храме, на который оппортунист Иван Мазепа дал 100 тысяч злотых, а еще миллион на стены вокруг

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Я в храме, который мне открыл оппортунист Владимир Зеленский, потому что с 19 лет я не заходил туда, где мне воняло русскими "бабками" и русскими бабками.

Я в храме, который оппортунист Зеленский не мог бы открыть для меня, если бы оппортунист Порошенко не выгрыз бы Томос и также благодаря тем 100 тысячам злотых оппортуниста Мазепы.

Светлейшие Оппортунисты!

Ибо это в совке оппортунист что-то плохое, как джинсы и Битлз, а в своем естественном звучании opportunity – это возможность.

Все они использовали свою возможность. По-разному. Где лучше, где хуже.

А вот Понтий Пилат не пользовался.

Римский прокуратор не был оппортунистом.

Во второй раз с начала года я радуюсь, что и прокуратор черта на Земле — не оппортунист. Путин все же не воспользовался возможностями: мою паску в Лавре освятили со словами: "Христос Воскрес"

И кто знает, возмовжно, Христос изменил бы мир и стал бы визионером, а не странным сектантом, что интересен только историкам, если бы правитель Иудеи воспользовался своей возможностью.

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Во второй раз с начала года я радуюсь, что и прокуратор черта на Земле — не оппортунист.

Путин все же не воспользовался возможностями: мой кулич в Лавре освятили со словами:

– Христос Воскрес из мертвых, смертью смерть преодолел и тем, что в гробах жизнь даровал.

А не:

- Христос воскресе.

Не воскресе, бл*, не воскресе.