Не "военная операция": В РФ придумали новое название для своих зверств в Украине
В России заявили, что "специальная военная операция" в Украине на самом деле является гуманитарной и гуманистической миссией
Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сказал заместитель председателя совета федерации РФ Константин Косачев.
"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия – это инструмент, это средство. А цель – защитить людей", - сказал россиянин.
При этом он повторил традиционные кремлевские нарративы о том, что украинские власти якобы притесняют жителей Донбасса.
По словам Косачева, цели России вроде бы неправильно интерпретируют на Западе.
"Это не спор между государствами, это не военная операция, которая имеет целью военное поражение противника, а это операция, которая имеет целью защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - подчеркнул Косачев.
- Глава Минреинтеграции Черныш в сентябре сказал в эфире "Еспресо", что в РФ термин "специальная военная операция" придумали, чтобы не декларировать цели войны.
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