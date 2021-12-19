"Не вижу оснований": Корниенко заявил, что нет причин для досрочных выборов в Раду

Об этом передает Укринформ.

"Вопрос, видимо, связан с заявлениями господина Бойко, что они сложат мандаты. Что касается составляющей избирательного законодательства, мне кажется, что не так оно просто работает. Надо будет сложить мандат еще кому-то из их фракции, а может, кому-то из их списка, в котором у них 200 человек. Это может немного затянуться. ЦИК будет подтягивать новых депутатов, и так оно быстро не бывает. Технологически я не вижу, как таким путем сделать Раду недееспособной, потому что даже если они это сделают, это не является основанием для роспуска", - сказал Корниенко.

Первый заместитель главы Рады отметил, что основаниями для роспуска парламента являются, в частности, несуществование коалиции или систематическое непроведение заседаний из-за отсутствия депутатского кворума.



Он подчеркнул, что роспуск парламента – это право президента, а не его обязанность. По словам Корниенко, даже наличие вышеперечисленных оснований не означает, что Владимир Зеленский точно распустит парламент.

Первый вице-спикер высказал мнение, что заявление Бойко является "чисто политическим".

"Технологически пока не вижу никакого основания. Так же, как и не вижу основания для перевыборов", - подчеркнул нардеп.