"Не вижу ни одного военного решения": президент Венгрии призвала Зеленского начать переговоры с РФ
Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что призвала украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, чтобы приблизить мир
Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Index.
Напомним, что 22 августа политика посетила Закарпатье.
"Эта война не только уничтожила жизнь украинцев, но и, как сказал Папа Франциск, "принесла конфликт и в наши дома", - сказала она.
Новак подчеркнула, что Венгрия осуждает агрессию РФ и понимает желание Зеленского защитить украинцев. В то же время президент Венгрии считает, что переговоры являются лучшим способом завершить войну.
"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое бы привело к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и приватно", - заявила она. .
В то же время Новак заявила, что Венгрия готова присоединиться к Формуле мира президента Зеленского.
Позиция Венгрии в войне РФ против Украины
Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.
В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию, а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
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