"Не вижу ни одного военного решения": президент Венгрии призвала Зеленского начать переговоры с РФ

Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Index.

Напомним, что 22 августа политика посетила Закарпатье.

"Эта война не только уничтожила жизнь украинцев, но и, как сказал Папа Франциск, "принесла конфликт и в наши дома", - сказала она.

Новак подчеркнула, что Венгрия осуждает агрессию РФ и понимает желание Зеленского защитить украинцев. В то же время президент Венгрии считает, что переговоры являются лучшим способом завершить войну.

"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое бы привело к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и приватно", - заявила она. .

В то же время Новак заявила, что Венгрия готова присоединиться к Формуле мира президента Зеленского.

Позиция Венгрии в войне РФ против Украины

Представители венгерских властей регулярно делают заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.

В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию, а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.