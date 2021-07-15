"Не вижу лучшего варианта для Харькова": Корниенко предположил выдвижение Авакова кандидатом в мэры
В "Слуге народа" не исключили, что могут выдвинуть Арсена Авакова кандидатом на пост мэра Харькова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
"Если бы меня спрашивали, я бы точно был за", - отметил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
По словам Корниенко, в данном вопросе есть несколько нюансов.
"На таких выборах кандидатов выдвигают центральный и областной центр партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашего областного центра в Харьковской области Павла Сушко, он может более компетентно это прокомментировать ... А если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович ", - сказал нардеп.
По его словам, это была бы окончательная точка в вопросе или Харьков - российский город, или малороссийский.
"Это была бы окончательная точка, Харьков - украинский город. Там патриотическая власть и там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотизме. И, конечно, хозяйственные качества в Арсена Борисовича тоже есть", - отметил Корниенко.
Отвечая на уточняющий вопрос, поставит ли он подпись под документом областной организации о выдвижении Авакова кандидатом в мэры Харькова, он отметил, что конечно поддержит, если такое предложение поступит.
- Напомним, что Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.43
- Актуальное
- Важное