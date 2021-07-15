"Не вижу лучшего варианта для Харькова": Корниенко предположил выдвижение Авакова кандидатом в мэры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .



"Если бы меня спрашивали, я бы точно был за", - отметил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам Корниенко, в данном вопросе есть несколько нюансов.

"На таких выборах кандидатов выдвигают центральный и областной центр партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашего областного центра в Харьковской области Павла Сушко, он может более компетентно это прокомментировать ... А если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович ", - сказал нардеп.



По его словам, это была бы окончательная точка в вопросе или Харьков - российский город, или малороссийский.



"Это была бы окончательная точка, Харьков - украинский город. Там патриотическая власть и там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотизме. И, конечно, хозяйственные качества в Арсена Борисовича тоже есть", - отметил Корниенко.



Отвечая на уточняющий вопрос, поставит ли он подпись под документом областной организации о выдвижении Авакова кандидатом в мэры Харькова, он отметил, что конечно поддержит, если такое предложение поступит.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.