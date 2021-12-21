"Не видим резонанса": Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко

Об этом Зеленский сказал во время встречи с дипломатами в селе Гута в Прикарпатье, передает РБК-Украина.

"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко, – ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное: мы не видим резонанса относительно таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.)", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что влияние подобных финансовых групп определяется, в частности тем, что они могут свозить людей на акции протеста.

"Свозят людей из разных областей. Непростое время, люди хотят заработать копейку, кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает", - отметил Зеленский.

Однако, по словам президента, со временем "люди разберутся, кто есть кто".

О сути уголовного дела Зеленский не стал говорить. Он лишь указал, что этим должны заниматься суд и правоохранительные органы.

"Если это те вопросы, связанные с конкретикой, с углем… торговлей с сепаратистами, пусть разбирается суд и правоохранительные органы", - сказал Зеленский.