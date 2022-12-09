Не видим решимости и конкретных действий от Красного Креста, - Зеленский о деятельности МККК

Об этом он заявил во время конференции "UA: Права человека в темные времена".

"Мы должны возвращать всех, это наша обязанность. И в то время, когда мы, мягко говоря, не видим решимости и конкретных действий в соответствующих процессах от таких организаций как Международный комитет Красного креста, мы должны искать и находить новые форматы, новых людей в новых реалиях", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что улучшить ситуацию может система сотрудничества и взаимодействия омбудсменов. Так, например, украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец стал частью команды, которая работает над возвращением украинских пленных.

8 декабря представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских военнопленных.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия по 3-5 недель удерживает суда, выходящие из украинских портов "зерновым коридором".

В этот же день Зеленский заявил, что 62% ударов, с 24 февраля Россия нанесла по Украине, были направлены на гражданские объекты.