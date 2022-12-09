Не видим решимости и конкретных действий от Красного Креста, - Зеленский о деятельности МККК
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит решительных действий от Международного комитета Красного Креста по вопросу украинских пленных
Об этом он заявил во время конференции "UA: Права человека в темные времена".
"Мы должны возвращать всех, это наша обязанность. И в то время, когда мы, мягко говоря, не видим решимости и конкретных действий в соответствующих процессах от таких организаций как Международный комитет Красного креста, мы должны искать и находить новые форматы, новых людей в новых реалиях", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что улучшить ситуацию может система сотрудничества и взаимодействия омбудсменов. Так, например, украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец стал частью команды, которая работает над возвращением украинских пленных.
- 8 декабря представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских военнопленных.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия по 3-5 недель удерживает суда, выходящие из украинских портов "зерновым коридором".
- В этот же день Зеленский заявил, что 62% ударов, с 24 февраля Россия нанесла по Украине, были направлены на гражданские объекты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.11
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.79
- Актуальное
- Важное