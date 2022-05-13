"Не видим большой угрозы": Зеленский заявил, что в непризнанном Приднестровье может быть до 15 тыс. войск
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия может собрать в непризнанном Приднестровье 15 тыс. военных, но умеют воевать до 3 тыс. человек
Об этом он заявил в интервью итальянскому каналу Rai 1 .
По его словам, из непризнанного Приднестровья возможно наступление на Украину, поскольку 100% военных там контролирует Россия.
"Мы понимаем, что может быть группировка до 15 тысяч, но она не очень готова. Поскольку у них нет границы с Российской Федерацией, они могут получить подкрепление только с неба. Эта часть группировки, если она уйдет, мы их не очень боимся. Поэтому что из 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек. Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы", - отметил Зеленский.
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Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин решил начать войну на территории оккупированного Приднестровья в Молдове.
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