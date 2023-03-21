Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на выступление Столтенберга во время презентации ежегодного отчета Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай снабжает летальным оружием Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос России, и что этот вопрос, рассматривается в Пекине китайскими властями. Китай не должен оказывать смертоносную помощь России, это будет означать поддержку незаконной войны", – заявил генсек НАТО.

Глава Североатлантического альянса считает, что трехдневный визит Си в Кремль сигнализирует о более тесных связях, которые развиваются между Китаем и РФ в последние годы.

"Мы видим, как Китай и Россия все ближе и ближе подходят в военной сфере – совместных учениях, совместных патрулированиях, военно-морском и воздушном патрулировании, в экономической сфере, а также в политико-дипломатической сфере. Итак, встреча в Москве является частью той модели, когда Китай и Россия все теснее работают и строят все более крепкое и крепкое партнерство", – подчеркнул Столтенберг.

Си Цзиньпин будет находиться с государственным визитом в России 20-22 марта.