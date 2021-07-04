Не видел такого избиения Украины с 2015 года: Фьюри сравнил выигрыш Англии на Евро-2020 с собственной победой над Кличко
Британский боксер Тайсон Фьюри сравнил победу сборной Англии по футболу над Украиной в четвертьфинале Евро-2020 с собственным успехом в бою с Владимиром Кличко
Об этом Фьюри написал в twitter.
"Я не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе", - высказался Фьюри после победы Англии над Украиной в 1/4 финала Чемпионата Европы со счетом 4:0.
В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил по очкам Владимира Кличко и отобрал у украинца титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
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