Не вешай нос: в английском топ-клубе отреагировали на расизм в отношении футболиста, который не реализовал решающий пенальти в финале Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт " Арсенала ".



После финала Евро-2020 под последним сообщением Сака в Instagram фаны начали оставлять жесткие комментарии. Пользователи оскорбляют футболиста из-за его расы. Футболисту писали "Возвращайся в Нигерию", откуда он родом.



"Вчера вечером Сака в возрасте 19 лет сыграл в финале Евро. Он в нашем клубе с семи лет, и все мы гордимся тем, что он был в составе сборной Англии на этом турнире.



Вчера мы увидели лидерские качества и характер, которые всегда высоко ценили у Букайо. К сожалению, чувство гордости быстро обернулось горечью из-за расистских комментариев в адрес нашего юного футболиста после финального свистка.



Мы в очередной раз осуждаем расизм в отношении ряда темнокожих игроков. Это должно прекратиться. Власти и социальные сети должны принять меры, с помощью которых ежедневные оскорбления наших игроков прекратятся.



Наше послание Букайо: не вешай носа, мы гордимся тобой и с нетерпением ждем твоего возвращения домой - в "Арсенал", - говорится в заявлении лондонского топ-клуба.

Финал Евро-2020 закончился победой Италии над Англией в серии пенальти (1:1, 3:2 по пенальти). Решающие удары не реализовали такие английские футболисты, как Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд.



Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Первый континентальный титул итальянцы получили в 1968 году. 11 июля сборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

12 июля главный тренер сборной Англии Саутгейт взял на себя ответственность за выбор пенальтистов после поражения от Италии в финале Евро-2020. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb