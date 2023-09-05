Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией, - Арсений Яценюк

"Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией. Я не верю, что ни при каких обстоятельствах Путин или его преемник решат выплатить ущерб, который они нанесли Украине", - подчеркнул Арсений Яценюк, который является главой Киевского Форума безопасности.

По его словам, необходимо выработать международный механизм, юридически обязывающий механизм, "как привлечь Россию к ответственности, как заставить Россию заплатить и как посадить в тюрьму этих российских преступников".

Он выразил уверенность, что для Украины будет новый "план Маршалла": "Это должен быть план свободного мира во главе с Соединенными Штатами, как защитить демократию и построить новую Украину".

Специальное событие "О главном: фронт и восстановление" Киевского форума безопасности проходит 5 сентября с участием командующего Центрального командования США в 2008-10 годах и директора ЦРУ в 2011-12 годах генерала Дэвида Петреуса и топовых американских экономистов.

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