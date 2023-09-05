Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией, - Арсений Яценюк
Об этом экс-глава правительства Украины заявил 5 сентября на специальном событии "О главном: фронте и восстановлении" Киевского форума безопасности
"Не верю ни в какие дипломатические решения между Украиной и Россией. Я не верю, что ни при каких обстоятельствах Путин или его преемник решат выплатить ущерб, который они нанесли Украине", - подчеркнул Арсений Яценюк, который является главой Киевского Форума безопасности.
По его словам, необходимо выработать международный механизм, юридически обязывающий механизм, "как привлечь Россию к ответственности, как заставить Россию заплатить и как посадить в тюрьму этих российских преступников".
Он выразил уверенность, что для Украины будет новый "план Маршалла": "Это должен быть план свободного мира во главе с Соединенными Штатами, как защитить демократию и построить новую Украину".
Специальное событие "О главном: фронт и восстановление" Киевского форума безопасности проходит 5 сентября с участием командующего Центрального командования США в 2008-10 годах и директора ЦРУ в 2011-12 годах генерала Дэвида Петреуса и топовых американских экономистов.
Еспресо – информационный партнер события.
- Генерал Дэвид Петреус, комментируя ситуацию на фронте, заявил, что не видел ничего подобного со времен Второй мировой. Он выразил уверенность, что "прогресс ВСУ будет продолжаться, и в конце концов он станет постоянным, и мы увидим это на поле боя".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что война будет продолжаться, пока российские оккупанты не освободят все наши территории.
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