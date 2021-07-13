Не верю, что он вернется на вершину, - Хабиб спрогнозировал будущее Макгрегора

Об этом сообщает ABC news .



По словам Хабиба, он не верит, что Конор сможет вернуться на вершину дивизиона.



"Деньги и слава показывают, кто ты есть. Существует позиция, что на самом деле все иначе. Итог поединка с Пуарье мог бы стать таким же и без перелома. После него Конор уже никогда не будет бить ногами, как раньше. Не верю, что он вернется на вершину. Конор может еще вернуться, но учитывая, что случилось с его головой и ногами, с этим парнем покончено. Могу добавить только то, что он полезен UFC", - скахав Хабиб Нурмагомедов.



Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда ирландец оступился и сломал ногу. Он покинул октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.



Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.

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