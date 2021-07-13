Не верю, что он вернется на вершину, - Хабиб спрогнозировал будущее Макгрегора
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал будущее экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора
Об этом сообщает ABC news .
По словам Хабиба, он не верит, что Конор сможет вернуться на вершину дивизиона.
"Деньги и слава показывают, кто ты есть. Существует позиция, что на самом деле все иначе. Итог поединка с Пуарье мог бы стать таким же и без перелома. После него Конор уже никогда не будет бить ногами, как раньше. Не верю, что он вернется на вершину. Конор может еще вернуться, но учитывая, что случилось с его головой и ногами, с этим парнем покончено. Могу добавить только то, что он полезен UFC", - скахав Хабиб Нурмагомедов.
Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда ирландец оступился и сломал ногу. Он покинул октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.
Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 12 июля Макгрегор пригрозил семьи Дастину Пуарье, когда сломал ногу в их бою.
- 13 июля знаменитый боксер Флойд Мейвезер поглумился над борцов Конором Макгрегором, который потерпел поражение от Дастина Пуарье техническим нокаутом.
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