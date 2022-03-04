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"Не верьте российской пропаганде! Мы сами виноваты...", - пленный оккупант решил рассказать правду о войне с Украиной своим близким
Служба безопасности Украины обнародовала обращение пленного оккупанта РФ к его близким, в котором он призывает не верить российской пропаганде
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV.
"Не верьте российской пропаганде! Нас не около десяти, нас около десяти ТЫСЯЧ человек погибли! Мы сами виноваты..." Российский оккупант решил рассказать правду своим близким в РФ. Хоть и после попадания в украинский плен...", - говорится в сообщении СБУ.
Танкист-захватчик обратился к своим близким с просьбой не доверять ни одному слову, которое звучит с российского телевидения, потому что кремлевские власти намеренно промывают мозги ложью.
Также оккупант признал, что Россия – агрессор, их войска бьют по гражданским и убивают детей. В то же время говорит, что для него плен - это "единственный шанс на выживание".
"Жить он будет, но безнаказанным – не останется!", - подчеркнули в СБУ.
- Напомним, Служба безопасности Украины допросила очередного российского захватчика, который оказался украинским военным-предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму.
- Также СБУ задержала причастного к обстрелу телевышки в Киеве предателя.
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