"Не верьте российской пропаганде! Мы сами виноваты...", - пленный оккупант решил рассказать правду о войне с Украиной своим близким

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV.

Напомним, Служба безопасности Украины допросила очередного российского захватчика, который оказался украинским военным-предателем и в 2014 году перешел на сторону оккупанта в Крыму.

Также СБУ задержала причастного к обстрелу телевышки в Киеве предателя.

"Не верьте российской пропаганде! Нас не около десяти, нас около десяти ТЫСЯЧ человек погибли! Мы сами виноваты..." Российский оккупант решил рассказать правду своим близким в РФ. Хоть и после попадания в украинский плен...", - говорится в сообщении СБУ.Танкист-захватчик обратился к своим близким с просьбой не доверять ни одному слову, которое звучит с российского телевидения, потому что кремлевские власти намеренно промывают мозги ложью.Также оккупант признал, что Россия – агрессор, их войска бьют по гражданским и убивают детей. В то же время говорит, что для него плен - это "единственный шанс на выживание"."Жить он будет, но безнаказанным – не останется!", - подчеркнули в СБУ.