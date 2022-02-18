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Не верьте российским фейкам и не бойтесь, Украина не планирует никаких наступательных операций, - Резников

18 февраля, 2022 пятница
18:07
война с Россией Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает украинцев не бояться и не доверять ложным сообщениям о событиях на Востоке Украины, распространяемым российской пропагандой

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Информационное пространство сейчас наполнено фейками, которые раскрывают истинные намерения российской стороны. Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает - они видят Донбасс безлюдным. Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир, чтобы как можно началось возрождение. Потому что это наша земля, там живут наши люди. Мы не планируем никаких наступлений. Потому что это может создать угрозу для наших граждан на временно оккупированных территориях. Мы ценим каждую жизнь в отличие от российских войск, которые обстреливают детские сады и школы", - заявил Резинков.

Он добавил, что российская пропаганда 17 февраля распространила фейк об обстреле украинскими военными Станицы Луганской. Этот фейк удалось быстро опровергнуть. 18 февраля россияне распространяют новую дезинформацию о химической атаке в Горловке.

"Даже сняли постановочное видео. А сами обстреляли гуманитарную миссию ООН на КПВВ в Счастье", – заметил министр.

По его словам, это проявление того, о чем предупреждали партнеры Украины - российская сторона готовит разные инсценировки, чтобы оправдать свои преступления. Также Резников отмечает, что это проявление информационной войны.

"Еще раз обращаюсь к гражданам - не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и ни в коем случае не будет создавать опасность для людей", - подчеркнул Резников.


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