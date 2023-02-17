Вбрасывается информация, в которой новость подается как положительная и обнадеживающая, но это и есть манипуляция, потому что информация о предположениях, а не фактаж. "Украина может получить", "обсуждается открытие производства боеприпасов в Украине", "страна может быть готова предоставить Украине самолеты", "ожидается, что Швейцария даст согласие".

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Это старый манипуляционный трюк. Многие люди, желая найти позитив в трудные и трудные времена, игнорируют слова предположения, а воспринимают эту информацию как анонс того, что мы получим. СМИ, блоггеры и политики это понимают и вбрасывают такую информацию для привлечения внимания к себе. А потом все происходит наоборот, украинцы получают разочарование, у некоторых появляется недоверие к партнерам. Такие манипуляции небезопасны.

Со временем мы получим оружие. Все нужное оружие, которое даст нам возможность победить Россию. Получим без предположений. К сожалению, мы не получим критическое мышление, которое дало бы возможность изменить отношение к информации

Да, иногда такие сообщения становятся настоящими анонсами получения оружия, но это скорее исключения. Я очень хорошо помню, как такими анонсами подогрели веру, что страны Восточной Европы передадут нам почти 100 самолетов. А потом этого не произошло и наблюдалось разочарование украинцев, которые поверили сообщениям в СМИ и проигнорировали слова предположения.

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Со временем мы получим оружие. Все нужное оружие, которое даст нам возможность победить Россию. Получим без предположений. К сожалению, мы не получим критическое мышление, которое дало бы возможность изменить отношение к информации. А еще не получим лекарства от хайпа, который любят СМИ, блоггеры и политики для привлечения внимания. Так что с этими проблемами должны справляться самостоятельно. Надеюсь, что со временем так и будет.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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