Не верьте брехне, что Киев оцеплен. Враг работает не только оружием, но и информационно – Виталий Кличко
Сегодня в сети распространялись слухи об окруженном Киеве и невозможности эвакуации
Быть украинцами внимательными и не верить дезинформации призвал в своем видеообращении мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.
"Создают фальшивые страницы представителей власти и создают легенды о представителях власти. Сегодня создали клон моей страницы в инстаграмме. Вечером российский интернет распространял информацию, что Киев якобы оцеплен и эвакуация невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы. Не верьте брехне, доверяйте информацию только из официальных источников", – подчеркнул мэр Киева.
Виталий Кличко напомнил о том, что официальные каналы связи в соцсетях обозначают бейджем верификации ("синей галочкой"). А также посоветовал обращать внимание на то, когда создана страница – дату первого сообщения и другое. И предоставил список своих официальных каналов связи:
Telegram https://t.me/vitaliy_klitschko
Instagram https://instagram.com/vitaliyklitschko
Facebook https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko
Twitter https://www.twitter.com/vitaliy_klychko/
"Все вместе, сплотившись, мы выстоим. Украина победит!" – добавил он.
- Напомним, Кличко призвал киевлян провести ночь на 28 февраля в укрытиях, ведь готовится отпор врага
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