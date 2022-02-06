"Не верьте апокалиптическим прогнозам", - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина полностью готова к любому развитию событий на границе с Россией и Беларусью и гражданам не следует верить "апокалиптическим прогнозам"
С таким обращением к украинцам чиновник выступил через свой твиттер в воскресенье, 6 февраля 2022 года, передает Еспресо.TV.
"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий", - написал Кулеба.
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Он уточнил, что сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство.
"Это враг должен бояться нас, а не мы его", - подытожил глава украинской дипломатии.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" перед этим обвиняли западных политиков и журналистов в создании панических настроений по поводу возможных новых ударов РФ.
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