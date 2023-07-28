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"Не верим, что РФ не захочет вернуться с агрессией": Зеленский сказал, какой должна быть победа Украины

28 июля, 2023 пятница
10:59
Общество

В пятницу, 28 июля, президент страны Владимир Зеленский по случаю Дня Украинской Государственности обратился к гражданам и нашим защитникам

Об этом Зеленский заявил во время выступления.

"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, что вынашивают подобные планы", - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что именно государственность – наш ответ на потребность в безопасности и мире. Украина величественная, исполненная эмоций и истории, это священная граница, которая защищает нацию от неволи, дает будущее, сжигает вражескую технику, объединяет лучшее, восстанавливает и оберегает святыни, подчеркнул президент.

"Линия нашей государственности продолжается от Аскольда и Владимира до наших ребят в боевых бригадах и подразделениях на востоке и юге, по всей нашей земле, которые сейчас бьются ради Украины. И будет продолжаться линия нашей государственности жизнью, силой и мечтами детей наших, внуков, всех тех миллионов, которые воюют и работают ради свободы. А потом их детей и внуков, всех новых поколений украинцев и украинок, которые будут достойны наших героев, которые защищают и защитят страну сейчас", - призвал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что государственность трудно защищать, но труднее всего - вернуть, если потеряешь: "Государство, которое никогда не бывает только данностью, а всегда, ежедневно является результатом служения и работы ради Украины. Нам сейчас победить - это определить национальный путь на поколение вперед, победить – это подтвердить ценностные ориентиры, заложенные еще за тысячелетия к нам с вами".

Русь-Украина придала нашей части Европы уникальную культурную идентичность, отличную от той, которую избрала РФ, акцентировал лидер. Поэтому влияние России в этом регионе ограничено, и она не оставит здесь значительного следа.

"Украину не одолеть, потому что вас не одолеть. Всех вас, украинцы. Всех нас, украинцы. Не одолеть, несмотря на усталость, которая иногда видна в глазах наших людей. Которую понимаем, но которая не завладела и, я уверен, не завладеет Украиной никогда. Эта усталость станет только топливом, которое ускорит наше движение к национальной цели, к победе", - подытожил президент.

Зеленский поздравил украинцев и призвал к победе: "Стоит непоколебимо наше государство. Украинское государство. Наш центр истории. Европейский центр православия, христианских ценностей, человеческих ценностей здесь, на этих киевских склонах на нашей земле. Ценности всегда побеждают, зло всегда проигрывает. Всегда будет так. Мы обязательно победим. Поздравляю вас с Днем государственности Украины, с Днем крещения Руси-Украины! Слава Украине!"

  • Ввести новый государственный праздник, который будет отмечаться в день крещения Киевской Руси-Украины 28 июля, предложил президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.
  • 28 июля 2022 в Украине впервые отметили День Украинской Государственности. В этом году государственный праздник состоится в шестой месяц полномасштабной войны.
Новости
Президент Украины
Война с Россией
Владимир Зеленский
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