Не важно, где поставить точку в войне, важно, чтобы все были готовы к этому - Зеленский о предложении Эрдогана провести переговоры с Путиным в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на церемонию подписания двусторонних документов и брифинг глав государств.



Зеленский назвал подписание соглашения о зоне свободной торговли историческим моментом, отметив, что это новые возможности бизнеса, доходы, инвестиции и рабочие месяцы.



"Есть вещи более важные, это безопасность и мир, поэтому возникающие вызовы и их преодоление были основной темой нашей встречи", - добавил Зеленский, поблагодарив Эрдогана за активное участие Турции в Крымской платформе и поддержку крымских татар.



Он поблагодарил Эрдогана за защиту прав крымчан и строительство жилья для переселенцев из Крыма, а также за предложение стать посредником в переговорах Украины и РФ.



"Отдельно хочу поблагодарить за инициативу стать посредником между Украиной и Россией... Не важно, где поставить точку в войне, важно, чтобы все были готовы к этому", - подчеркнул он.

Напомним, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ.