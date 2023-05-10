"Не в последний раз": генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные российские активы

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США из-за обвинений в уклонении от санкций.

"Хотя это первая передача Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", – сказал генпрокурор США Меррик Гарленд.