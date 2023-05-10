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"Не в последний раз": генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные российские активы

10 мая, 2023 среда
23:10
Экономика

Генпрокурор США Меррик Гарленд разрешил первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США из-за обвинений в уклонении от санкций.

"Хотя это первая передача Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", – сказал генпрокурор США Меррик Гарленд.

  • 29 апреля стало известно, что правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
  • Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что в течение ближайшего десятилетия Украине понадобится минимум $400 млрд.
Мир
Украина
Россия
Война с Россией
США
помощь Украине
востановление Украины
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