"Не в последний раз": генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные российские активы
Генпрокурор США Меррик Гарленд разрешил первую передачу конфискованных российских активов для использования в Украине
Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США из-за обвинений в уклонении от санкций.
"Хотя это первая передача Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", – сказал генпрокурор США Меррик Гарленд.
- 29 апреля стало известно, что правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что в течение ближайшего десятилетия Украине понадобится минимум $400 млрд.
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