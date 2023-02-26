"Не в ближайшие сто лет": Шмыгаль назвал условия примирения с Россией
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что считает невозможным в ближайшие сто лет примирение Украины с Россией
Об этом сообщает Правительственный портал .
Так Шмыгаль ответил на вопрос, считает ли он в будущем возможным примирение и сотрудничество между украинцами и россиянами.
"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, стать демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - сказал Шмыгаль.
Он также убежден, что на Россию необходимо продолжить санкционное давление и добиться ее разоружения.
"Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошедший год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов", – рассказал Шмыгаль.
- 2 февраля Денис Шмыгаль призвал верховного представителя ЕС по внешней и политике безопасности Жозепа Борреля как можно быстрее ввести санкции против Росатома.
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