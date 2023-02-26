Об этом сообщает Правительственный портал .

Так Шмыгаль ответил на вопрос, считает ли он в будущем возможным примирение и сотрудничество между украинцами и россиянами.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, стать демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - сказал Шмыгаль.

Он также убежден, что на Россию необходимо продолжить санкционное давление и добиться ее разоружения.

"Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошедший год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов", – рассказал Шмыгаль.