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Не увидел пешеходов из-за встречной маршрутки: в Киеве внедорожник сбил двух девушек на "зебре"

14 февраля, 2022 понедельник
18:54

В Деснянском районе столицы внедорожник сбил двух девушек на пешеходном переходе

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Лесном.

Две девочки 19 лет переходили проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом и попали под  внедорожник Jeep.
Водитель говорит, что ехал не быстро, но не увидел пешеходов из-за встречной машрутки, закрывшей обзор.

Девушки серьезных повреждений не получили, однако все же были госпитализированы медиками "скорой" для обследования.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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