Не увидел пешеходов из-за встречной маршрутки: в Киеве внедорожник сбил двух девушек на "зебре"

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Лесном.



Две девочки 19 лет переходили проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом и попали под внедорожник Jeep.

Водитель говорит, что ехал не быстро, но не увидел пешеходов из-за встречной машрутки, закрывшей обзор.



Девушки серьезных повреждений не получили, однако все же были госпитализированы медиками "скорой" для обследования.



Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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