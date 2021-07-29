"Не увидел" 292 млн грн доходов застройщика: ГБР разоблачило бывшего инспектора в пособничестве в уклонении от налогов

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.



Согласно сообщению, работники ГБР сообщили о подозрении прежнему ревизору-инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов.



Подозреваемый проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости. По закону он должен был зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, однако делал это как физическое лицо и платил только 5%.



Отмечается, что инспектор "не увидел нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные застройщиком доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн грн.



Это привело к неначислении в госбюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн грн.



В пресс-службе отметили, что бывший чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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