Не ушел из РФ: антитеррористический центр Чехии начал расследование по Raiffeisen Bank International

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Отмечается, что Ассоциация подозревает банк в поддержке терроризма и финансировании агрессии. Это связано с тем, что Raiffeisen Bank остался в России и платит налоги.

Инициатор жалобы Либор Малечек указывает, что поскольку австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International является крупнейшим европейским банком, до сих пор остающимся в РФ, она получает огромные доходы.

"К сожалению, они потом в виде налога на прибыль поступают в бюджет российского государства, использующего их для финансирования агрессии против Украины", - добавил он, обратив внимание, что в первой половине 2023 года банк заявил о 9%-ном росте в РФ.

"Как это возможно, что вдруг по счетам мы обнаруживаем, что они передают сотни миллионов на терроризм, в поддержку военной машины?", - комментирует Малечек.

Поэтому Ассоциация прав граждан и предпринимателей подала уголовное заявление против всей банковской группы из-за возможной поддержки терроризма. Это подтвердил представитель полиции Чехии, добавив, что в настоящее время идет расследование.

Кроме того, группа чешских клиентов банка запустила петицию с требованием выхода банка из российского рынка.

"Идея рассчитываться той же кредитной картой, что и, образно говоря, поставщик военного снаряжения для российской армии, например, является для нас невыносимой", - отмечают они.

Что известно о работе Raiffeisen Bank в РФ

28 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, используемых РФ для перевозки по железной дороге военной техники и солдат. Под ограничительные меры попали 185 компаний и лиц, в том числе зарегистрированное ООО "Райффайзен-Лизинг", являющееся 100% дочерней компанией "Райффайзенбанка Россия". Из-за этого стоимость акций банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) снизилась на 6%.

18 февраля сообщалось, что санкционный орган США начал проверку по Raiffeisen Bank International из-за его представительства в РФ, которое играет важную роль в экономике государства-террориста. 19 февраля представитель Raiffeisen Bank International подтвердил, что группа сократила свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков.

23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

"На сегодняшний день Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские субъекты хозяйствования осуществляют операции в долларах и евро. Таким образом, банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет страны-агрессорки своими налогами", - заявили в НАПК.

Отмечается, что российское подразделение Raiffeisen Bank уплатило в бюджет РФ 559 млн евро. Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр", которыми государство-террорист регулярно обстреливает мирные украинские города.

Позже Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийского банка Raiffeisen Bank International покинуть рынок России. Указано, что речь идет не о немедленном сворачивании деятельности, а о формировании плана действий.

30 марта стало известно, что Raiffeisen Bank International (RBI) будет продвигать потенциальные соглашения по продаже или обособлению банка в России из группы RBI.

"Мы обязуемся и дальше уменьшать свою бизнесактивность в России, в то время как мы продолжаем продвигать такие потенциальные соглашения. Райффайзенбанк продлит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес активности в России. Мы обязуемся поддерживать сотрудников на всех рынках, где присутствует Группа РБИ. Группа РБИ несет ответственность за свои банковские процессы в России, где работает более 9000 человек", - указали в пресс-службе банка.

В Национальном банке Украины ответили на заявление Raiffeisen Bank International о выходе из рынка РФ. НБУ отметил положительные сигналы в риторике RBI, однако подчеркнул, что у заявления нет четкого плана. В Национальном банке надеются, что RBI Group уже в ближайшее время приложит усилия для реализации указанных инициатив.

23 мая Raiffeisen Bank International отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Австрийская группа намерена отделить Raiffeisen со склада и передать акционерам. Разделение бизнеса оказалось более вероятным сценарием, чем продажа, поскольку любой потенциальный покупатель был озабочен западными санкциями.