Не употреблять "мобики" и "хлопок", а ВСУ называть "боевиками". Роспропаганда получила новые методички
В России получили новые указания относительно того, как называть Вооруженные Силы Украины, нашу власть, диверсии на оккупированных территориях, а также их мобилизованных
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
В России раздают новые методички представителям пропагандистских СМИ. Сообщается, что это связано с высоким уровнем недовольства населения страны.
В частности, определено более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин "мобики". А выехавшие из России после объявления призыва на военную службу рекомендуют высмеивать и называть беглецами: "релоканты, убежанты, переждуны".
Согласно новым методикам Вооруженные Силы Украины рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", и ни в коем случае не использовать аббревиатуру "ВСУ". Военное руководство страны просят именовать как "западные кураторы Киева".
Взрывы и партизанские диверсии больше не будут называть "хлопками".
"Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решать эту проблему", - пояснили в пресс-службе. ГУР.
- 7 ноября стало известно, что администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где отмечено, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.
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