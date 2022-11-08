Не употреблять "мобики" и "хлопок", а ВСУ называть "боевиками". Роспропаганда получила новые методички

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

В России раздают новые методички представителям пропагандистских СМИ. Сообщается, что это связано с высоким уровнем недовольства населения страны.

В частности, определено более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин "мобики". А выехавшие из России после объявления призыва на военную службу рекомендуют высмеивать и называть беглецами: "релоканты, убежанты, переждуны".

Согласно новым методикам Вооруженные Силы Украины рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", и ни в коем случае не использовать аббревиатуру "ВСУ". Военное руководство страны просят именовать как "западные кураторы Киева".

Взрывы и партизанские диверсии больше не будут называть "хлопками".

"Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решать эту проблему", - пояснили в пресс-службе. ГУР.

7 ноября стало известно, что администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где отмечено, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.