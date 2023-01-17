Об этом сообщил центр информации УПЦ.

Отмечается, что УПЦ не обращалась ни к одному государству о защите своих прав, "а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну". Также церковь выразила обеспокоенность тем, что такие вопросы поднимают структуры, с УПЦ не связанные.

"Украинская Православная Церковь в настоящее время не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну. Также, мы не уполномочивали никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской Православной Церкви поднимают структуры, которые к нам не имеют никакого отношения", - пишет центр.

Отдел внешних церковных связей призвал РФ не говорить от имени УПЦ на международных площадках и "не использовать религиозный фактор в собственных политических целях",

Также УПЦ обратилась к украинским властям с просьбой "проводить взвешенную религиозную политику внутри страны, обеспечивать равные права всем религиозным организациям, чтобы не давать повода государству-агрессору использовать религиозную политику нашего государства в собственных интересах".

Во вторник, 17 января, Совет Безопасности ООН соберется по требованию России для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях русской церкви в Украине. Ранее о намерениях созвать Совбез с этой целью заявил на заседании Совбеза 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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