"Не уполномочивали РПЦ МП выступать от нашего имени": УПЦ о намерении России собрать заседание ООН
В УПЦ прокомментировали намерение России собрать заседание Совбеза ООН и посоветовали РФ не обращаться от имени церкви и не использовать религию в своих политических целях
Об этом сообщил центр информации УПЦ.
Отмечается, что УПЦ не обращалась ни к одному государству о защите своих прав, "а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну". Также церковь выразила обеспокоенность тем, что такие вопросы поднимают структуры, с УПЦ не связанные.
"Украинская Православная Церковь в настоящее время не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну. Также, мы не уполномочивали никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской Православной Церкви поднимают структуры, которые к нам не имеют никакого отношения", - пишет центр.
Отдел внешних церковных связей призвал РФ не говорить от имени УПЦ на международных площадках и "не использовать религиозный фактор в собственных политических целях",
Также УПЦ обратилась к украинским властям с просьбой "проводить взвешенную религиозную политику внутри страны, обеспечивать равные права всем религиозным организациям, чтобы не давать повода государству-агрессору использовать религиозную политику нашего государства в собственных интересах".
- Во вторник, 17 января, Совет Безопасности ООН соберется по требованию России для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях русской церкви в Украине. Ранее о намерениях созвать Совбез с этой целью заявил на заседании Совбеза 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное