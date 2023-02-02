Не уплатили 2 млрд гривен налогов: СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру Полтавского ГОКа
СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру Полтавского горно-обогатительного комбината: предприятие не уплатило около 2 млрд гривен налогов
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината.
"Благодаря его действиям предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за использование недр месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен", - отметили в СБУ.
Правоохранители установили, что работник ГОКа на протяжении 2018-2021 годов вносил ложные данные в официальные документы комбината: таким образом нанеся ущерб государству.
Ему сообщили о подозрении по статьям УКУ:
- ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов),
- ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).
"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Служба безопасности продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, заявил о "глобальном ударе по внутреннему врагу": 1 февраля правоохранители провели ряд обысков у депутатов и бизнесменов.
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