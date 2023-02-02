Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината.

"Благодаря его действиям предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за использование недр месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен", - отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что работник ГОКа на протяжении 2018-2021 годов вносил ложные данные в официальные документы комбината: таким образом нанеся ущерб государству.

Ему сообщили о подозрении по статьям УКУ:

ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов),

ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог).

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Служба безопасности продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины, заявил о "глобальном ударе по внутреннему врагу": 1 февраля правоохранители провели ряд обысков у депутатов и бизнесменов.

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