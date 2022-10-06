Своей историей он поделился в интервью Алине Доротюк на YouTube.

По словам заслуженного артиста Украины, он колебался, однако утром 24 февраля пошел в военкомат и целые сутки стоял в очереди.

"Когда я уже находился там, то у меня исчезли все сомнения и страхи. Я не знаю, как это объяснить", - рассказал актер, добавив, что в очереди царила "атмосфера подъема".

До начала полномасштабного вторжения Александр ничего не знал о службе и не умел обращаться с оружием.

"В тот момент я для себя решил, что буду там стоять. Пусть я даже буду делать что-то, что не касается военного дела, к которому я отношения не имел. Я не знал об оружии или военном деле вообще ничего, потому что я не служил. Несмотря на это, я решил, что какая-то работа для меня все равно найдется. Я знал, что пришел туда, где должен быть", - отметил Печерица.

Как рассказал актер, ожидая свою очередь, мужчины и составили список из имен, фамилий и телефонов – на случай, когда кто-нибудь будет выходить из офицеров для набора новых списков.

"Когда вышел следующий офицер и сказал, что ему нужно 10 человек, мы сказали, что у нас уже есть 10 человек и составлен список. Он взял наш список и сказал: "Тогда заходите. Мы пошли, подписали необходимые бумаги, нас сформировали. После этого мы уже знали, что уже в подразделении будем защищать Киев", - поделился историей артист.

Уроженец Санкт-Петербурга, Александр Печерица, творческую деятельность начал на сцене театра им. И. Франко в 2004 году, после окончания Киевского университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Актер снялся в украинско-канадском фильме "Горькая жатва" о Голодоморе и сериалах "Век Якова", "Сага" и "Пой, Лоло, пой!". Лауреат "Киевской Пекторали-2018" в номинации "За лучшее исполнение мужской роли" в спектакле "Идиот" по Ф. Достоевскому в 2019 году.

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