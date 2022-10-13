Об этом сказал Владимир Зеленский на осенней сессии ПАСЕ в эфире телеканала "Еспресо".

Главный вопрос – это доступ Красного Креста к украинским пленным. Они должны иметь доступ к пленным. И это продолжается с начала оккупации Крыма и Донбасса. Доступа к нашим пленным не было, Красный Крест не может дойти туда или доехать. Это 8 лет происходит. А сейчас тысячи наших пленных после полномасштабного вторжения находятся на оккупированных частях Донетчины, где их пытают и что только с ними не делают. Мы это знаем. И доступа также нет у Красного Креста", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что представители организации Красного Креста должны искать способы доступа к украинским пленным, поскольку это непосредственно их работа.

"Не можем мы, украинцы, сражаться за то, чтобы Красный Крест нашел возможность доступа к пленным, Красный Крест должен сражаться, потому что это их работа, потому что они получают за это деньги, потому что на них смотрит весь мир. Они должны давить на Россию, чтобы туда доехать", - заметил он.

Владимир Зеленский отметил, что Красный Крест слишком пассивен в своих действиях в отношении военнопленных, эта организация не спешит искать возможности достучаться до России.

"Наверное, у них есть такие попытки, но мы с вами ежедневно не слышим в медиа, что Красный Крест приехал, стоял на границах с украинской стороны, стоял и его не пустили. Я его не вижу там, на временных границах. Я не вижу их выступления в медиа, давления на Россию в ассамблее ООН. Я не вижу этого медийного, информационного давления, какого-нибудь давления", - добавил президент Украины.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погиб 41 человек, 130 были ранены.

30 августа стало известно , что азовцы в Оленовке могли подорвать зарядом от огнемета.

Сотрудники Красного Креста зафиксировали данные около 1800 защитников Мариуполя, которые выходили из осажденного российскими оккупантами завода "Азовсталь", но не может их посетить.

Международный комитет Красного Креста не прекратил свою работу в Украине из-за опасений о безопасности своих работников, как сообщалось ранее.

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