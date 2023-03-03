Не удалось продать с первой попытки: Белгород-Днестровский порт выставили на аукцион во второй раз, но снизили цену
Фонду государственного имущества не удалось продать на торгах Белгород-Днестровский морской торговый порт, выставившийся на приватизацию в феврале
Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.
Назначенный на 3 марта аукцион признали несостоявшимся. Стартовая цена была 187,6 млн. гривен.
В системе уже зарегистрирован повторный аукцион, который состоится 13 марта. Стартовая цена на нем снижена вдвое – до 93,8 млн. гривен.
Порт в Белгород-Днестровском планировали приватизировать еще до полномасштабного вторжения РФ. В Фонде госимущества его называли убыточным для государства и не приносящим денег даже для выплаты зарплат работникам.
Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, с апреля 2022 его используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах.
- 17 января стало известно, что в Украине приватизирован морской порт "Усть-Дунайск" в Одесской области, его приобрели за 201 млн гривен.
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