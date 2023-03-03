Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

Назначенный на 3 марта аукцион признали несостоявшимся. Стартовая цена была 187,6 млн. гривен.

В системе уже зарегистрирован повторный аукцион, который состоится 13 марта. Стартовая цена на нем снижена вдвое – до 93,8 млн. гривен.

Порт в Белгород-Днестровском планировали приватизировать еще до полномасштабного вторжения РФ. В Фонде госимущества его называли убыточным для государства и не приносящим денег даже для выплаты зарплат работникам.

Белгород-Днестровский порт расположен на западном берегу Днестровского лимана, с апреля 2022 его используют как логистический центр для портов на Дунае. Он принимает грузы на автомобилях и отправляет их в вагонах.