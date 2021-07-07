"Не учения, а провокации": министр обороны Германии заявила, что РФ от военных маневров может быстро перейти к "серьезному сценарию"

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время интервью, сообщает Укринформ.

"Все это демонстрирует способность российской стороны очень быстро перейти от маневров к серьезному сценарию", - сказала министр.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что учения армии РФ являются постоянными провокациями - в небе над Балтикой, в Северном или в Черном море.

Она выразила мнение, что Россия испытывает границы, можно ли их перейти.

"Если российская сторона чувствует, что она может что-то сделать и ей это позволяют, она будет испытывать эти границы и в дальнейшем", - отметила политик.

Крамп-Карренбауэр заявила, что считает необходимым четко определить позицию в отношении РФ, дать понять, что есть предел, границы, за которыми будет реакция.