Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве

На это обращает внимание миисцева интернетгазета Круг , передает Еспресо.TV .



Такие туалеты для молодых показала Екатерина Бабич, депутат городского совета. Речь идет о начальной школе №44.



"Это туалеты для первоклашек! Это результат, который сделан при выделении средств в полном объеме для приведения туалетов в соответствие! Это полный абзац, который напоминает кабинки для голосования!



Хочу внести ясность! Это не о директоре! И не о первой учительнице! Это о том, что средства выделили, а они не пришли!Уважаемые родители, администрации школ, вы ответственны за детей, не молчите!" - написала она.И продолжила:"Я требую срочно создать комиссию и проверить все школы, а именно в них:- санитарные узлы,- парты (первые классы сидят за партами старшеклассников, книг не хватает),- питание ".Полтаву возглавляет близкий к нардепу с ОПЗЖ Илье Кивы городской голова Александр Мамай.Начинал карьеру в большой политике по членству в Партии регионов. Сейчас близок к проекту "За будущее".По его приказу в городе с монумента Славы коммунальный постоянно снимают сине-желтый и красно-черный флаги