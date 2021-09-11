Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве
Туалеты для первоклассников в одной из школ Полтавы напоминают кабинки для голосования, ведь там вместо двери там шторы из ткани. В туалетах саннормами запрещено использование ткани в качестве перегородок или дверей, ведь это негигиенично, может оставаться запах, следы мочи и т.д.
На это обращает внимание миисцева интернетгазета Круг , передает Еспресо.TV .
Такие туалеты для молодых показала Екатерина Бабич, депутат городского совета. Речь идет о начальной школе №44.
"Это туалеты для первоклашек! Это результат, который сделан при выделении средств в полном объеме для приведения туалетов в соответствие! Это полный абзац, который напоминает кабинки для голосования!
Хочу внести ясность! Это не о директоре! И не о первой учительнице! Это о том, что средства выделили, а они не пришли!
Уважаемые родители, администрации школ, вы ответственны за детей, не молчите!" - написала она.
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И продолжила:
"Я требую срочно создать комиссию и проверить все школы, а именно в них:
- санитарные узлы,
- парты (первые классы сидят за партами старшеклассников, книг не хватает),
- питание ".
Справка
Полтаву возглавляет близкий к нардепу с ОПЗЖ Илье Кивы городской голова Александр Мамай.
Начинал карьеру в большой политике по членству в Партии регионов. Сейчас близок к проекту "За будущее".
По его приказу в городе с монумента Славы коммунальный постоянно снимают сине-желтый и красно-черный флаги .
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