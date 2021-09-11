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Главная Общество Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве

Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве

11 сентября, 2021 суббота
11:04
Общество

Туалеты для первоклассников в одной из школ Полтавы напоминают кабинки для голосования, ведь там вместо двери там шторы из ткани. В туалетах саннормами запрещено использование ткани в качестве перегородок или дверей, ведь это негигиенично, может оставаться запах, следы мочи и т.д.

На это обращает внимание миисцева интернетгазета Круг , передает Еспресо.TV .

Такие туалеты для молодых показала Екатерина Бабич, депутат городского совета. Речь идет о начальной школе №44.

"Это туалеты для первоклашек! Это результат, который сделан при выделении средств в полном объеме для приведения туалетов в соответствие! Это полный абзац, который напоминает кабинки для голосования!
 



Хочу внести ясность! Это не о директоре! И не о первой учительнице! Это о том, что средства выделили, а они не пришли!

Уважаемые родители, администрации школ, вы ответственны за детей, не молчите!" - написала она.

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И продолжила:

"Я требую срочно создать комиссию и проверить все школы, а именно в них:

- санитарные узлы,

- парты (первые классы сидят за партами старшеклассников, книг не хватает),

- питание ".

Справка

Полтаву возглавляет близкий к нардепу с ОПЗЖ Илье Кивы городской голова Александр Мамай.

Начинал карьеру в большой политике по членству в Партии регионов. Сейчас близок к проекту "За будущее".

По его приказу в городе с монумента Славы коммунальный постоянно снимают сине-желтый и красно-черный флаги .


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